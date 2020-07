Gymnasium am Stefansberg Merzig : Abiturienten freuen sich über ihren Abschluss

Merzig/Orscholz Die stolzen Abschlussschüler des Gymnasiums am Stefansberg Merzig und der Gemeinschaftsschule an der Saarschleife Orscholz freuen sich über ihre Zeugnisse. Nun beginnt für sie ein neuer Lebensabschnitt.

106 junge Menschen haben am Gymnasium am Stefansberg in Merzig die Abiturprüfungen gemeistert und halten nun ihre Abschlusszeugnisse in der Hand. Über den neu erworbenen Abschluss freuen sich 98 Schüler des Gymnasiums selbst sowie acht Schüler der Gemeinschaftsschule an der Saarschleife in Orscholz, die am Gymnasium am Stefansberg ihre Prüfung abgelegt haben.

Dustin Adam, Britten; Charlotte Adam, Mettlach; Justus Altpeter, Merzig; Emir Altun, Merzig; Celine Balle, Tünsdorf; Niko Becker, Erbringen; Alisha Berger, Besseringen; Sonja Bikowski, Losheim am See; Hanna Blaes, Beckingen; Luisa Bockey, Mettlach; Emma Braun, Wahlen; Daniel Breit, Oberleuken; David Czech, Merzig; Dania Dahhan, Merzig; Amélie Daub, Rehlingen; Moritz Diedrich, Tünsdorf; Harun-Enyad Elmas, Merzig; Yvonne Ewen, Siersburg; Fabia Faust, Wahlen; Viviane Felzen, Besseringen; Nils Foditsch, Hilbringen; Felix Franzen, Fitten; Justin Fremgen, Brotdorf; Franziska Frischmuth, Reimsbach; Lea Fröhlich, Saarburg; Fabienne Gal, Britten; Norman Gärtner, Reimsbach; Julian Greveldinger, Wellingen; Leon Hammes, Rissenthal; Lea Haßinger, Ballern; Stefanie Heck, Brotdorf; Alisha-Sue Hein, Fitten; Celine Heintz, Harlingen; Antonia Heinz, Merchingen; Janis Hitzelberger, Rehlingen; Svenja Hoffeld, Merzig; Christian Holbeck, Besseringen; Julia Jager, Rissenthal; Niklas Jager, Losheim am See; Robin Jakobs, Rehlingen; Lena Johannes, Brotdorf; Elena Kautenburger, Wahlen; Marvin Kiefer, Besseringen; Luke Kleiber, Orscholz; Maiken Klinke, Harlingen; Hanna-Sophia Koch, Düppenweiler; Anne Kockler, Düppenweiler; Engincan Köken, Merzig; Helen Kuhn, Mettlach; Niklas Ladwein, Besseringen; Lena Lafitte, Merzig; Alina Leinen, Weiler; Irina Lir, Merzig; Celina Löhfelm, Mettlach; Hannah Malucha, Düppenweiler; Giuliano Mary, Fitten; Alina Meiß, Rissenthal; Lisa Meiß, Rissenthal; Louisa Mertes, Bietzen; Vanessa Mertes, Brotdorf; Martha Meyer, Düppenweiler; Aurelia Meyer-Hentschel de Núñez Leguizamón, Tünsdorf; Raphael Nenno, Hargarten; Irene Neußer, Wehingen; Franziska Palm, Rimlingen; Selina Pinkawa, Losheim am See; Daria Puhl, Rissenthal; Franziska Raber, Losheim am See; Emma Raphael, Rehlingen; Katharina Raß, Schwemlingen; Joshua Reimsbach, Büdingen; Noah Reinert, Saarhölzbach; Leonard Ross, Schwemlingen; Erkan Sahin, Merzig; Thiago Salm, Saarfels; Elena Salzgeber, Rehlingen; Wiebke Schäfer, Mettlach; Luna Schifino, Oppen; Emely Schmitz, Tünsdorf; Mattis Schoppe, Waldhölzbach; Florian Schreiner, Saarburg; Tara Schreiter, Beckingen; Philipp Schuhmacher, Bachem; Merlin Schwemmlein, Britten; Theresa Seiwert, Wahlen; Elisa Seiwert, Wahlen; Tabea Sparmann, Schwemlingen; Elisa Spelz, Fremersdorf; Jana Stuffer, Rimlingen; Jana Thiel, Beckingen; Talya Tonguçer, Siersburg; Charlotte Volkmann, Saarburg; Annika Wagner, Reimsbach; Jana Waigel, Beckingen; Lukas Weber, Schwemlingen; Marie Weins, Fremersdorf; Dalia Yalak, Losheim am See; Tobias Zenner, Silwingen.