Gesprächsabend in Merzig : Was in der Zeit der Trauer weiterhilft

Was in der Zeit der Trauer weiterhilft

Gesprächsabend in Merzig

Merzig Der Umgang mit Trauer ist Thema eines Gesprächsabends, zu dem das Haus der Familie in Merzig einlädt.

Wie viel Zeit braucht die Trauer? Welche Erfahrungen machen trauernde Menschen? Und was ist hilfreich, um den eigenen Weg aus der Trauer zu finden? Um Fragen wie diese dreht sich ein Abend zum Umgang mit Trauer am Dienstag, 29. Oktober, in Merzig. Beginn im Haus der Familie ist um 19.30 Uhr.