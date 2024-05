Interview Werner Leonard „Wir sind eine Show im Hier und Jetzt“

Vor 50 Jahren feierten Abba, Schwedens erfolgreichster Exportschlager, ihren Grand-Prix-Sieg. Die Tribute-Gruppe „Abba Gold – the Concert Show“ hat nun ebenfalls Grund zum Feiern: Vor 20 Jahren wurde sie gegründet. Mit ihrer „Anniversary Tour“ macht die Formation in der Merziger Stadthalle am Donnerstag, 23. Mai, um 20 Uhr Station. Knapp 30 Jahre nach „Waterloo“ in Brighton gab Abba-Fan und Produzent Werner Leonard den Anstoß zur Gründung von „Abba Gold“. Er fand Abba-begeisterte Musiker. Filme der Auftritte von damals wurden studiert, die unvergessliche Bühnenkleidung von Annafried, Björn, Benny und Agneta nachgeschneidert, ein Liveauftritt einstudiert. Vor dem Konzert in Merzig haben wir uns mit Leonard über sein Projekt unterhalten.