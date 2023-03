Sperrung in Merzig Richtung Stadthalle wird es kompliziert

Merzig · Autofahrer, die in dieser Woche von Hilbringen her kommend über die Hilbringer Brücke nach Merzig hineinfahren, sollten sich auf Behinderungen einstellen: Ab Montagmorgen wird die Abbiegespur auf der Lothringer Straße an der Ampelkreuzung in Richtung Stadthalle für eine Woche gesperrt.

12.03.2023, 18:00 Uhr

Die Merziger Kaufland-Kreuzung ist hier aus der Vogelperspektive zu sehen. Foto: Ruppenthal