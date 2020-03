Stadtrat Merzig : Aufnahme von strittiger Debatte wird veröffentlicht

Info

Heinz Temmes, parteiloses Mitglied der Grünen-Fraktion im Merziger Stadtrat, hat in der Kontroverse um die Ratssitzung vom 14. November mittlerweile an Eides Statt erklärt, dass er sich bei der Abstimmung zum Thema Baubetriebshof der Stimme enthalten habe. Das war und ist einer der am heftigsten umstrittenen Punkte im Streit zwischen Grünen-Fraktion und Verwaltung. Die Verwaltung hatte im Protokoll der Sitzung vom 14. November festgehalten, dass es bei der Abstimmung über den Grundsatzbeschluss zum Neubau des Baubetriebshofes drei Enthaltungen gegeben habe. Dies hatte Bürgermeister Marcus Hoffeld als Sitzungsleiter nach Auszählung der Stimmen in der Ratssitzung so bekannt gegeben, dies wurde auch in Dezember im Mitteilungsblatt „Neues aus Merzig“ so veröffentlicht. Die vierköpfige Fraktion der Grünen hatte indes im Januar Widerspruch dagegen eingelegt und darauf bestanden, dass es vier Enthaltungen gewesen seien, dass also die Grünen sich in Gänze der Stimme enthalten hätten. Als der Stadtrat am 10. Februar über den Widerspruch der Grünen beraten sollte, hatte jedoch Heinz Temmes selbst diesen zurückgezogen. Zur Begründung erklärte er, der Fraktion sei in der Sitzung wohl selbst ein Fehler unterlaufen, als sie die Bekanntgabe des Abstimmungsergebnisses nicht sofort moniert habe. Bürgermeister Hoffeld hatte indes am 10. Februar noch darauf beharrt, dass Temmes selbst sich eben nicht enthalten, sondern für den Beschlussvorschlag der Verwaltung gestimmt habe. Das streitet Temmes in seiner eidesstattlichen Erklärung, die er auch unserer Redaktion zur Verfügung gestellt hat, ab: Er habe in der Sitzung nach seinem Redebeitrag wieder auf seinem „angestammten Sitz“ Platz genommen und „bei der anschließenden Abstimmung auf die Frage des Vorsitzenden nach ‚Enthaltung’ mit deutlichem Zeichen reagiert“, heißt es in seiner Erklärung wörtlich.