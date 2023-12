A Christmas Carol wird in Merzig gezeigt Musical in Merzig: „A Christmas Carol“ in der Stadthalle

Die weltberühmte Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens – „A Christmas Carol“ – wird am Samstag, 16. Dezember, um 20 Uhr in der Merziger Stadthalle als Musical aufgeführt. Das teilen die Villa Fuchs und die Stadt Merzig als Veranstalter mit. Mit dem Dickens-Klassiker „A Christmas Carol – eine Weihnachtsgeschichte“versprechen die Veranstalter Unterhaltung für Jung und Alt gleichermaßen. Die Geschichte soll demnach in einer musikalischen Neuinterpretation mit malerisch-viktorianischem Szenenbild zum Leben erweckt werden.