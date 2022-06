Pandemie : 80 neue Corona-Fälle im Landkreis Merzig-Wadern

Die Zahl der Tests ist deutlich zurückgegangen. Foto: dpa/Martin Schutt

Merzig-Wadern Der Landkreis Merzig-Wadern hat am Freitag 80 neue Corona-Fälle gemeldet: 31 in Merzig, sechs in Wadern, sieben in Mettlach, sechs in Beckingen, einen in Perl, 13 in Weiskirchen und 16 in Losheim am See.

Eine Person aus Merzig gilt als genesen.