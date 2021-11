Judo : Judo: Medaillenregen für den Nachwuchs des TV Merzig

Merzig Nachdem die Judo-Saarlandmeisterschaften in den Altersklassen U 10, U 13 und U 15 im Jahr 2020 pandemiebedingt ausfielen, freuten sich die jungen Kämpfer des TV Merzig in diesem Jahr umso mehr auf ein Wiedersehen mit vielen Freunden aus anderen saarländischen Clubs.

Während es für die Klassen U 10 und U 13 „nur“ um die Meistertitel ging, konnten sich die U 15-Kämpfer zudem ein Ticket für die südwestdeutschen Meisterschaften sichern, die dieses Jahr am 28. November in Brebach stattfinden.

Die Folgen von Corona zeigten sich auch bei der Landesmeisterschaften deutlich. Die Teilnehmerzahl in Homburg war deutlich geringer als noch 2019. Zum einen, weil doch viele Kämpfer während der zwei Lockdown-Phasen ihren Judo-Anzug an den Nagel gehängt haben. Zum anderen, weil die steigenden Inzidenzzahlen den einen oder anderen Verein oder Kämpfer offenbar von einem Start abhielten. „Es waren weniger Kämpfer da, aber wer antrat, war auch richtig gut“, analysierte Merzigs Trainer Axel Bold die Situation.

Sie kamen, sahen und siegten – so könnte man das Auftreten der fünf U 15-Sportler des TV Merzig beschreiben. Vier Titel und eine Vizemeisterschaft standen am Ende zu Buche, wobei der Vizetitel in einem rein Merziger Finale entstand. In einem spanenden Kampf (37 Kilo) setzte sich Maximilien Coassin gegen Bogdan Prasko durch. Die weiteren Sieger waren Max Weinand (50 Kilo), Emil Guliyev (60 Kilo) und Dominik Kiefer (plus 66 Kilo).