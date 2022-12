Pandemie in Merzig-Wadern : 76 neue Corona-Fälle im Landkreis Merzig-Wadern

Fällt die Maskenpflicht in Bussen und Bahnen? Die Politik ist sich nicht einig. Foto: dpa/Marijan Murat

Merzig-Wadern Der Landkreis Merzig-Wadern hat am Montag 76 neue Corona-Fälle gemeldet. 17 Fälle wurden in der Kreisstadt Merzig registriert, 13 in Wadern, sechs in Mettlach, 21 in Beckingen, keiner in Perl, acht in Weiskirchen und elf in Losheim am See.