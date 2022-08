Pandemie : 61 neue Corona-Fälle – Inzidenz sinkt auf 216,5

Die Ständige Impfkommission (Stiko) hat ihre Impfempfehlung am 18. August aktualisiert und spricht sich nun auch für eine weitere Covid-19-Auffrischimpfung für alle Personen ab 60 Jahren aus. Foto: dpa/Sven Hoppe

Merzig Der Landkreis Merzig-Wadern hat am Montag 61 neue Corona-Fälle gemeldet. Elf Fälle wurden in der Kreisstadt Merzig, sieben in der Stadt Wadern, sechs in Mettlach, zwei in Beckingen, drei in Perl, neun in Weiskirchen und 23 in Losheim am See.

151 Personen gelten als genesen, davon 43 in Merzig, 28 in Wadern, 26 in Mettlach, 19 in Beckingen, fünf in Perl, neun in Weiskirchen und 21 in Losheim.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) gab die Sieben-Tage-Inzidenz am Motag mit 216,5 an. Bei der letzten Mitteilung vom vergangenen Freitag hatte die Inzidenz noch bei 259 gelegen.