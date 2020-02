Merzig Mehr als 40 Fuß- und Wagengruppen schlängelten sich am Samstag beim 58. Kinderumzug durch die Merziger Straßen.

Kurzerhand setzen sich die Blumenkinder vorm Rathaus auf die Straße und hindern den Umzug am Weiterkommen, um ihre Botschaft zu verbreiten – eine Botschaft, die zeigt: Fasching kann auch politisch sein. Eine Botschaft, die sich fast durch den ganzen Faschingszug zieht, denn in die gleiche Kerbe schlagen auch andere Teilnehmer des Fastnachtszugs.

„Ohne Bauern kein Karneval“, leuchtet es in großen Lettern auf dem Schild am Traktor, der den Wagen der Saargaubande voran zieht. Passend zu dem Thema läuft die Gruppe als Farmer an den großen und kleinen Zuschauern vorbei und wirft ihnen Gutzjer und Süßes zu.

Vor allem die Kleinen haben massig Spaß und erfreuen sich an den nach Themen geschmückten Wagen und Kostümen. So flüchten die Schotten vor dem Brexit, Gärtnerinnen und Gärtner flanieren mit Flora und Fauna an dem dichten Gedränge an den Straßenrändern in Merzig vorbei – das lassen sich sogar Kermit und Miss Piggy nicht entgehen: