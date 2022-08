Pandemie : 53 neue Corona-Fälle im Landkreis Merzig-Wadern

Merzig-Wadern Der Landkreis Merzig-Wadern hat am Freitag 53 neue Corona-Fälle gemeldet. Zwölf Fälle wurden in der Kreisstadt Merzig gezählt, zwölf in Wadern, acht in Mettlach, fünf in Beckingen, drei in Perl, drei in Weiskirchen und zehn in Losheim am See.