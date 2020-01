Handtaschenraub : 52-Jährige wird Opfer eines Räubers in Merzig

52-Jährige wird Opfer eines Räubers in Merzig

Montag gegen 18 Uhr in der Merziger Fußgängerzone zu einem Handtaschendiebstahl. Einer 52-jährigen Frau, die in der Poststraße das Geschäft Woolworth verlassen hatte und danach durch den unbeleuchteten Weg Haffners Gässchen ging, wurde von einem Mann die Handtasche entrissen. Laut Polizei fing die Frau an zu schreien, weshalb sich der Täter umdrehte und sie mit den Fäusten bedrohte.