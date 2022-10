51. Viezfest in Merzig : Regen trübt die gute Laune beim Viezfest in Merzig nicht

Viezkönigin Lea Mahlberg (links) geleitet den Tross mit Merzigs Bürgermeister Marcus Hoffeld, dem Sparkassen-Vorstandsvorsitzenden Frank Jacobs und Protektor Reinhold Jost (von rechts) übers Merziger 51. Viezfest. Foto: Heiko Britz Foto: Britz Heiko/Heiko Britz

Merzig Frisch gebackene Crêpe, mundgerecht auf einem Teller aufgereiht, bietet Winfried Burger seinen Begleitern an: Die bretonische Form des Pfannkuchens ordert der Vorsitzende des Organisations-Komitee Viezfest am Stand der Jugendkirche Mia – in süßer und herzhaften Variante.