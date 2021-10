Ehrung für Armin Siebenborn in Mechern : Seit 50 Jahren im Einsatz für soziale Gerechtigkeit

Mechern Armin Siebenborn wurde für sein langjähriges Engagement bei der SPD in Mechern geehrt.

Eine besondere Auszeichnung für ein kommunalpolitisches Urgestein in der Stadt Merzig gab es beim SPD-Ortsverein Mechern: Im Rahmen von dessen Mitgliederversammlung an den Weiheranlagen des ASV Mechern ehrte die Landesvorsitzende der Sozialdemokraten, Anke Rehlinger, kürzlich Armin Siebenborn für seine über 50 Jahre währende treue Mitgliedschaft in der SPD.

Siebenborn habe eine starke Leistungsbilanz vorzuweisen, sagte Rehlinger. „Er war bereit, mit großem Engagement Verantwortung in der Partei und im kommunalpolitischen Bereich zu übernehmen.“ Der Geehrte war 25 Jahre Ortsvorsteher in seinem Heimatdorf Mechern und habe deutlich seine Handschrift im Ort hinterlassen. 30 Jahre war Siebenborn zudem für die SPD im Merziger Stadtrat vertreten. Dafür dankte ihm Anke Rehlinger und überreichte ihm eine Jubiläumsurkunde.

Die SPD-Kreisvorsitzende und Landtagsabgeordnete Martina Holzner erinnerte an die gemeinsame Zeit mit Siebenborn im Stadtrat und hob seine freundliche und hilfsbereite Art in der Zusammenarbeit hervor.

Auch für den SPD-Ortsverein habe es dank des Engagements von Siebenborn eine Erfolgsgeschichte gegeben, erinnerte Groß: „Es gab in der Folge viele Neueintritte und es entstand ein starker und aktiver Ortsverein, in dessen Vorstand Armin bis 2019 aktiv vertreten war.“ Er hatte verschiedene Ämter wie Vorsitzender, Schriftführer und Beisitzer inne und konnte auf diesem Weg auch seine Nachfolgerin Hedi Groß für die Kommunalpolitik begeistern. Die SPD wurde durch ihn stärkste kommunalpolitische Kraft in Mechern und hat bereits seit 1984 die absolute Mehrheit im Ortsrat. In Mechern stellt die SPD seit 1979 bis heute den Ortsvorsteher, was nach Angaben der Partei im Stadtgebiet von Merzig einmalig ist.