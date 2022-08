Mahlzeit aus aller Welt : Picknick der Nationen bringt 1500 Euro an Spenden

Stolz überreichten die Veranstalter den Spendenscheck. Foto: R. Gliedner

Mechern Nach zweijähriger Corona-Pause hat es in diesem Sommer wieder das traditionelle „Picknick der Nationen“ in Mechern gegeben. Bei dieser Veranstaltung boten Bürgerinnen und Bürger von Mechern und interkulturell interessierte Menschen, auch aus den Nachbargemeinden, auf dem Mecherner Dorfplatz internationale und nationale Speisen und Spezialitäten zum Verkosten an.