450 Kinder und Jugendliche aus landesweit 15 Schulen zeigten in der Merziger Stadthalle, was sie im dem Projekt „Kreative Praxis“ der Kreismusikschule gelernt hatten. Im Vordergrund: Die Trashdrumminggruppe der Grundschule Hilbringen unter der Leitung von Ghislaine Umlandt. Foto: Manfred Müller

MERZIG 450 junge Menschen aus 15 Schulen des Saarlandes haben in der Merziger Stadthalle ihr musikalisches Können gezeigt.

Die Musikschule im Landkreis Merzig-Wadern (KMS) unterhält über 30 geförderte Projekte in Kooperation mit den allgemeinbildenden Schulen im Kreis. Ob „Singen macht Schule“, Trashdrumming oder Aktionen mit Streicher-, Gitarren- und Blockflötengruppen – das Spektrum an gesanglich-musikalisch-kultureller Bildung ist breit gestreut und sehr vielfältig. Da liegt es nahe, der Bevölkerung auch ab und an die Leistungen der Schülerinnen und Schüler in öffentlichen und kostenfreien Veranstaltungen näher zu bringen. Diese Intention verfolgt auch die Landesakademie für musisch-kulturelle Bildung, eine landesweit aktive gemeinnützige Einrichtung mit Sitz in Ottweiler.