Merzig-Wadern : 45 neue Corona-Fälle im Landkreis Merzig-Wadern

Merzig-Wadern Der Landkreis Merzig-Wadern hat am Montag 45 neue Corona-Fälle gemeldet. 14 Fälle wurden in der Kreisstadt Merzig gezählt, acht in Wadern, fünf in Mettlach, elf in Beckingen, keiner in Perl, einer in Weiskirchen und sechs in Losheim am See.

293 Personen gelten den Angaben zufolge als genesen, davon 79 in Merzig, 36 in Wadern, 29 in Mettlach, 53 in Beckingen, zehn in Perl, 16 in Weiskirchen und 70 in Losheim).