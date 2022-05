Merzig-Wadern : 44 neue Corona-Fälle im Landkreis

Merzig-Wadern Der Landkreis Merzig-Wadern hat am Mittwoch 44 neue Corona-Fälle gemeldet. Zwölf Fälle wurden in der Kreisstadt Merzig registriert, fünf in Wadern, drei in Mettlach, neun in Beckingen, sieben in Losheim am See, vier in Perl und vier in Weiskirchen.

51 Personen gelten den Angaben zufolge als genesen, davon 30 in Merzig, drei in Wadern, sechs in Mettlach, neun in Beckingen, eine in Losheim am See, eine in Perl und eine in Weiskirchen.

Die saarländischen Landkreise senden am Wochenende und an Feiertagen keine Daten mehr an das Robert-Koch-Institut (RKI). Die Daten werden am nächsten Werktag gesammelt nachgemeldet.