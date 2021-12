Herzensengel spenden für Weihnachtsaktion von Frank Paqué in Merzig : 4000 Euro für Heiligabend-Aktion

Die Herzensengel (v.l.) Adrian Schmitz und Manfred Braun überbrachten Frank Paqué die Spende und testeten die Rikscha für Transport- und Spazierfahrten nicht mobiler Zeitgenossen, die sie mitfinanziert hatten. Foto: Ruppenthal

Merzig Die Herzensengel in Merzig unterstützen die Weihnachtsaktion der evangelischen Kirchengemeinde Merzig mit 4000 Euro. „Heiligabend allein, das muss nicht sein“, – die Weihnachtsfeier für Senioren, alleinstehende Obdachlose und Jugendliche, die Weihnachten nicht allein feiern wollen, findet auch in diesem Jahr, wenn auch wieder unter Coronabedingungen, am Freitag, 24. Dezember, von 18 bis 22 Uhr am evangelischen Gemeindehaus statt.