Mehrere Zimmer und der Garten : 360-Grad-Aufnahmen geben Einblicke ins Hilbringer Schloss

Einen Einblick in einige der Räume des Hilbringer Schlosses bieten einige 360-Grad-Aufnahmen.

In wochenlanger Arbeit haben Christoph Rehlinger, Torsten Rehlinger, Alexander Schirrah und viele Helfer das Schlösschen in der Ortsmitte von Hilbringen hergerichtet. In den Ferienwohnungen können die Gäste sowohl den Flair des Schlosses als auch die Nähe zu den touristischen Höhepunkten im Kreis Merzig-Wadern genießen. Einen ersten Einblick in die Wohnungen und in den Garten des Schlosses bieten unsere 360-Grad-Fotos, die Sie sich auf unserer Seite anschauen können: Im Menü in der oberen rechten Ecke können Sie den Raum auswählen, den Sie gern sehen würden. Dort können Sie sich ganz einfach umschauen: Wenn Sie ein Smartphone oder Tablet nutzen, ziehen Sie einfach mit Ihrem Finger das Bild in die entsprechende Richtung. An PC oder Laptop können Sie das Bild mit der Maus bewegen, wenn Sie die Maustaste gedrückt halten.