Pandemie : 300 neue Corona-Fälle im Landkreis

Merzig-Wadern Der Landkreis Merzig-Wadern hat am Montag 293 neue Corona-Fälle gemeldet. 79 Fälle wurden in der Kreisstadt Merzig gezählt, 36 in Wadern, 29 in Mettlach, 53 in Beckingen, zehn in Perl, 16 in Weiskirchen und 70 in Losheim am See.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) gab die Sieben-Tage-Inzidenz am Montag mit 1039,9 an.