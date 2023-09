Zwei Mal runter Geburtstag 300 Jahre Kupferbergwerk in Düppenweiler – große Feier geplant

Am zweiten Wochenende im September, 9. und 10., werden in Düppenweiler zwei runde Geburtstage zusammen gefeiert. Das weithin bekannte Kupferbergwerk kann auf seinen Beginn vor 300 Jahren zurückblicken, und der Heimatverein Düppenweiler, der seit 2005 mit dem Förderverein des Bergwerks verschmolzen ist, besteht seit nunmehr 40 Jahren. Dieses Fest ist nach der Feier anlässlich 650 Jahre Ortsname Düppenweiler im Jahre 1985 und der 950-Jahr-Feier zur ersten urkundlichen Erwähnung im Jahre 2002 das dritte bedeutende Ortsjubiläum, das zünftig in großem Rahmen gefeiert wird.