Empfang : Geburtstagsempfang für Ungerer in der Roten Zora

Tomi Ungerer wäre jetzt 90 Jahre alt geworden. Foto: Gaetan Bally Keystone

Merzig Die Buchhandlung Rote Zora lädt ein zum Geburtstagsempfang für den 2019 verstorbenen Künstler Tomi Ungerer. Der Stehempfang beginnt am Sonntag, 28. November, um 19 Uhr in der Roten Zora in Merzig mit einem Umtrunk.

Die Laudatio für Tomi Ungerer hält der Merziger Psychologe Dr. Burkhard Hoellen, der in seinem neuen Buch „Krieg ist Krieg und muss aufgezeichnet werden“ Tomi Ungerer ein ganzes Kapitel widmet. Der Autor Burkhard Hoellen hatte gemeinsam mit seinem Freund Tomi Ungerer die Idee zu diesem Werk entwickelt, als Ungerer 2019 während der Planungen zum Buch verstarb. Im Jahr 2006 gaben beide zusammen das Buch „Don’t hope, cope! – Mut zum Leben“ heraus. Herr Hoellen wird an diesem Abend auch seine Bücher signieren. Tomi Ungerer wäre am 28. November dieses Jahres 90 Jahre alt geworden. Er war ein französischer Grafiker, Schriftsteller und Illustrator von Bilderbüchern für Kinder und Erwachsene. Er stammt aus dem nahen Elsass und war überzeugter Europäer. „Das wichtigste Wort in meinem Leben ist Respekt“, sagte Tomi Ungerer einst und meint damit Respekt vor den Menschen, den Religionen und der Natur, verbunden mit einer deutlichen Ablehnung von Faschismus, Rassismus und Ungerechtigkeit. In rund 150 Kinderbüchern hat Tomi Ungerer einfühlsam Partei für das Recht von Kindern auf Eigenständigkeit, Neugierde und Selbstverwirklichung ergriffen. Hinzu kommen zahlreiche Arbeiten für Erwachsene. In Straßburg befindet sich seit 2007 das Musée Tomi Ungerer – centre international de l’illustration. Einlass zur Veranstaltung nur mit 2G.