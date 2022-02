Zahlen von Freitag : 262 neue Corona-Fälle in Merzig-Wadern

(Symbolfoto) Foto: dpa/Oliver Berg

Merzig-Wadern Im Grünen Kreis gibt es 262 neue Coronainfektionen, wie das Landratsamt am Freitag mitteilte. 78 Betroffene leben in Merzig, 52 in Wadern, 30 in Mettlach, 49 in Beckingen, 25 in Losheim, 13 in Perl und 15 in Weiskirchen.

Von Rebecca Geimer