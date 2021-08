Start ins Berufsleben : Sparkasse Merzig-Wadern begrüßt 14 neue Auszubildende

Merzig Bei der Sparkasse Merzig-Wadern begann dieser Tage für 14 junge Leute mit dem Start in das Berufsleben ein neuer Lebensabschnitt. Neben den angehenden Bankkaufleuten wird von dem Geld­institut auch wieder ein Fach­informatiker für Systemintegration ausgebildet.

Frank Jakobs, Vorsitzender des Vorstandes, ließ es sich nicht nehmen, die neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter persönlich zu begrüßen. Mit einem Rückblick auf die 164-jährige Geschichte des Kredit­institutes startete er seine Präsentation. Der aktuelle organisatorische Aufbau, die hohe Präsenz im gesamten Landkreis mit 53 Vertriebsstellen und die Einbindung in eine starke Finanzgruppe erläuterte er ebenso wie wichtige geschäftspolitische Kennzahlen als drittgrößte saarländische Sparkasse. Besonders stolz sei man auf „hervorragende“ Sozial­leistungen für die fast 400 Mitarbeiter. Als regionales Kreditinstitut trage man auch besondere Verantwortung als Partner und Förderer. „Allein im Jahr 2020 haben wir 655 000 Euro in die Förderung von Kultur, Tourismus, Bildung, Sport, Umwelt und karitative Zwecke in unserem Landkreis investiert“, betonte Jakobs.