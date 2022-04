Pandemie : 247 neue Corona-Fälle im Landkreis Merzig-Wadern

Immer weniger Menschen lassen sich derzeit testen. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Merzig Der Landkreis Merzig-Wadern hat am Mittwoch 247 neue Corona-Fälle gemeldet. 70 Fälle wurden in der Kreisstadt Merzig gezählt, 38 in Wadern, 31 in Mettlach, 40 in Beckingen, 21 in Perl, sieben in Weiskirchen und 40 in Losheim am See.

256 Personen gelten den Angaben zufolge als genesen: 86 in Merzig, 44 in Wadern, 32 in Mettlach, 66 in Beckingen und 28 in Perl.