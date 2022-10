Aktuelle Corona-Zahlen für den Landkreis Merzig : 225 neue Corona-Fälle im Landkreis Merzig-Wadern

Merzig-Wadern Der Landkreis Merzig-Wadern hat am Montag 225 neue Corona-Fälle gemeldet. 58 Fälle wurden in der Kreisstadt Merzig gezählt, 46 in Wadern, 17 in Mettlach, 41 in Beckingen, elf in Perl, 15 in Weiskirchen und 37 in Losheim am See.

157 Personen gelten den Angaben zufolge als genesen, davon 38 in Merzig, 22 in Wadern, 28 in Mettlach, 30 in Beckingen, 15 in Perl, 13 in Weiskirchen und elf in Losheim am See.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) gab die Sieben-Tage-Inzidenz am Montag mit 1147,7 an; vor einer Woche lag die Inzidenz noch bei 1597,3.