20 Jahre Pallitativ- und Hospizberatungszentrum in Beckingen Seit zwei Jahrzehnten sind sie Begleiter auf dem letzten Weg

Wer etwa geglaubt hatte, beim Jubiläum der Ambulanten Hospiz- und Palliativberatungszentren (AHPZ) der Landkreise Saarlouis und Merzig-Wadern in der Dillinger Stadthalle nur stille, in sich gekehrte Menschen anzutreffen, der wurde schnell eines Anderen, Besseren belehrt. In beiden Einrichtungen unter der Trägerschaft des Caritasverbandes Saar-Hochwald begleiteten allein im vergangenen Jahr 217 ehrenamtliche und zwölf hauptamtliche Hospizbegleiter insgesamt 435 Menschen in den letzten Stunden ihres Lebens.