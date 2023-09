20 Jahre Pallitativ- und Hospizberatungszentrum in Beckingen Seit zwei Jahrzehnten sind sie Begleiter auf dem letzten Weg

Wer etwa geglaubt hatte, beim Jubiläum der Ambulanten Hospiz- und Palliativberatungszentren (AHPZ) der Landkreise Saarlouis und Merzig-Wadern in der Dillinger Stadthalle nur stille, in sich gekehrte Menschen anzutreffen, der wurde schnell eines Anderen, Besseren belehrt. In beiden Einrichtungen unter der Trägerschaft des Caritasverbandes Saar-Hochwald begleiteten allein im vergangenen Jahr 217 ehrenamtliche und zwölf hauptamtliche Hospizbegleiter insgesamt 435 Menschen in den letzten Stunden ihres Lebens. Und dieses verdienstvolle Engagement würdigten auch der Pianist Herry Schmitt – selber in einem Kinderhospiz aktiv – und Ricardo Angel-Peters mit seiner Klarinette bei ihren musikalischen Intermezzi auf ihre Weise, als sie zum Beispiel den aufmunternden Song „Petite Fleur“ zum Besten gaben. Mit dieser Jubiläumsfeier sollte das 20-jährige Engagement der beiden AHPZ und mehr als 25 Jahre Hospizarbeit in diesen Nachbarkreisen angemessen gefeiert werden.