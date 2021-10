Start in den Beruf in Merzig : 16 junge Menschen starten Ausbildung zum Ergotherapeut

Die neuen Auszubildenden mit Schulleiter Christian Müller (links) und den Lehrkräften Robin Petry (Dritter von links), Karin Schäfer und Kevin Wirbel (beide hinten rechts). Foto: SHG/Harald Kiefer

Merzig 16 junge Leute sind im September in der Fachschule für Ergotherapie der SHG Bildung am Klinikum Merzig in ihre Ausbildung gestartet. Begrüßt wurden sie von dem neuen Schulleiter Christian Müller und den Lehrkräften Karin Schäfer, Robin Petry und Kevin Wirbel, wie das SHG-Klinikum mitteilt.

Auch Dagmar Girlinger, Verwaltungsleiterin der SHG Bildung, wünschte den Auszubildenden einen guten Start und eine erfolgreiche Ausbildung.

Für die zukünftigen Absolventinnen und Absolventen ist die Ergotherapie nach Worten der SHG ein Beruf mit vielen Facetten und Arbeitsmöglichkeiten. Ergotherapeutinnen und -therapeuten unterstützen und begleiten Menschen jeden Alters, die in ihrer Handlungsfähigkeit eingeschränkt oder von möglichen Einschränkungen bedroht sind. Das Ziel besteht darin, diese so zu fördern, dass größtmögliche Selbständigkeit und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben erreicht werden können. Die Fachkräfte sind beispielsweise in ergotherapeutischen Praxen, Krankenhäusern, Rehabilitationseinrichtungen, Kindergärten oder auch Schulen mit integrativem Schwerpunkt zu finden.