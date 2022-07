Pandemie : 154 neue Corona-Fälle im Landkreis

Merzig-Wadern Der Landkreis Merzig-Wadern hat am Donnerstag 154 neue Corona-Fälle gemeldet. 34 Fälle wurden in der Kreisstadt Merzig gezählt, 32 in Wadern, 14 in Mettlach, 17 in Beckingen, neun in Perl, neun in Weiskirchen und 39 in Losheim am See.

Keine weitere Person wurde als genesen gemeldet.