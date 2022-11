Vermisstenmeldung der Polizei : 14 Jahre alte Johanna aus Merzig wird vermisst

Merzig Johanna aus Merzig trägt aktuell kurze, rotgefärbte Haare und ein Nasenpiercing. Zum Zeitpunkt des Verschwindens trug sie eine schwarze Jeans, ein weißes T-Shirt und eine schwarze Stoffweste.

Seit Freitag, 28. Oktober, ist die 14 Jahre alte Johanna aus Merzig vermisst. Sie hat nach einem Streit mit ihrem Vater gegen 17 Uhr das Haus verlassen und ist seither verschwunden. Wie die Polizei mitteilt, hat Johanna eine saarlandweit gültige Busfahrkarte, es gibt dazu auch Hinweise, dass sie sich in Saarbrücken aufhalten könnte.

In der Vergangenheit war das als psychisch labil beschriebene Mädchen bereits mehrfach abgängig und konnte einmal in der nordrhein-westfälischen Stadt Düren und ein anderes Mal in Bernkastel-Kues angetroffen werden.