Pandemie : 134 neue Corona-Fälle im Landkreis Merzig-Wadern

Für Risikogruppen empfiehlt die Impfkommission eine zweite Booster-Impfung. Foto: dpa/Moritz Frankenberg

Merzig-Wadern Der Landkreis Merzig-Wadern hat am Mittwoch 134 neue Corona-Fälle gemeldet. 38 Fälle wurden in der Kreisstadt Merzig gezählt, 30 in Wadern, zwölf in Mettlach, 33 in Beckingen, fünf in Perl, zwei in Weiskirchen und 14 in Losheim am See. Das Robert-Koch-Institut gab die Sieben-Tage-Inzidenz mit 905,6 an.