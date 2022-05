Pandemie : 111 neue Corona-Fälle im Landkreis

Merzig-Wadern Der Landkreis Merzig-Wadern hat am Freitag 111 neue Corona-Fälle gemeldt: 36 in der Kreisstadt Merzig, 15 in Wadern, 18 in Mettlach, zwölf in Beckingen, drei in Perl, drei in Weiskirchen und 24 in Losheim am See.