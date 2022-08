Pandemie : 103 neue Corona-Fälle im Landkreis Merzig-Wadern

Für Ältere empfehlen Ärzte mittlerweile eine zweite Booster-Impfung zur Auffrischung. Foto: dpa/Moritz Frankenberg

Merzig-Wadern Der Landkreis Merzig-Wadern hat am Mittwoch 103 neue Corona-Fälle gemeldet. 47 Fälle wurden in der Kreisstadt Merzig gezählt, zwölf in Wadern, 15 in Mettlach, fünf in Beckingen, sechs in Perl, drei in Weiskirchen und 15 in Losheim am See.

Keine weitere Person gilt als genesen.