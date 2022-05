Pandemie : 101 neue Corona-Fälle im Landkreis

Foto: dpa Foto: dpa/Uncredited

Merzig-Wadern Der Landkreis Merzig-Wadern hat am Donnrstag 101 neue Corona-Fälle gemeldet, darunter 41 in der Kreisstadt Merzig, zwölf in Wadern, neun in Mettlach, 14 in Beckingen, sieben in Perl, neun in Weiskirchen und neun in Losheim am See.

238 Personen gelten den Angaben zufolge als genesen: 57 in Merzig, 25 in Wadern, 22 in Mettlach, 40 in Beckingen, 28 in Perl, 19 in Weiskirchen und 47 in Losheim am See.