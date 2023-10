Fußball Kagami ist einfach nicht zu halten

Am Ende feierte Fußball-Verbandsligist 1. FC Reimsbach im Derby gegen den FC Brotdorf einen klaren 4:1 (2:1)-Erfolg. Doch erst mal musste der FCR am Sonntag eine Schrecksekunde überstehen: Nach fünf Minuten scheiterte Brotdorfs Junkung Minteh mit einem Elfmeter am Pfosten. Der Aluminium-Treffer wurde quasi zum Weckruf für die Gastgeber. Denn danach kam die Elf von Spielertrainer Nico Portz besser ins Spiel. Und wie so oft, wenn Reimsbach Fahrt aufnimmt, hatte Ukyo Kagami seine schnellen Beine im Spiel. Nach 23 Minuten schloss er einen Konter zum 1:0 ab. „Brotdorf hatte eine Ecke, die fingen wir ab, drei Kontakte nach vorne, dann war das Ding drin“, schwärmte Portz.