Fußball Reimbachs Onal entscheidet das Derby

Der Tabellenvorletzte SG Perl-Besch kassierte dagegen die nächste Niederlage. Trotz einer Steigerung gegenüber der 0:6-Klatsche vom vergangenen Spieltag in Walpershofen reichte es für die Mannschaft von Trainer Timo Mertinitz gegen den Tabellenvierten FSG Bous nicht zum ersten Sieg in der Rückrunde. Am Ende gab es nach einem Doppelschlag von Domenic Schuh in der 56. und 63. Minute eine 0:2 (0:0)-Heimniederlage. „Einstellung und Willen waren erkennbar. Am Ende waren es Nuancen, die Bous den Sieg bescherten“, meint Mertinitz, dessen Elf seit dem 21. Oktober 2022 auf einen Sieg wartet.