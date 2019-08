Merzig-Wadern : Zahl der Arbeitslosen im Kreis steigt im Vergleich zum Vorjahr

Merzig-Wadern 2446 Arbeitslose hat die Agentur für Arbeit Saarland im August im Landkreis Merzig-Wadern gezählt. Das sind 14 Personen, oder 0,4 Prozent, weniger als im Juli. Im Vergleich zum Vorjahresmonat waren im Kreis 85 beziehungsweise 3,6 Prozent mehr Arbeitslose gemeldet.

Bei der Agentur für Arbeit lag die Zahl der Arbeitslosen im August bei 1093, das waren 39 weniger als im Juli und 145 mehr als vor einem Jahr. Bei den Jüngeren unter 25 Jahren reduzierte sich die Arbeitslosigkeit um 34 auf 138 im Vergleich zum Vormonat und um 14 im Vergleich zum Vorjahr. In der Altersgruppe 50plus waren 502 Menschen arbeitslos gemeldet, 80 mehr als vor einem Jahr (plus 19 Prozent).

In der Geschäftsstelle Merzig gab es im August 1519 Arbeitslose (plus 128 zum Vorjahr), die Arbeitslosenquote lag bei 4,4 Prozent. In der Geschäftsstelle Wadern gab es 927 Arbeitslose (minus 43 zum Vorjahr), Arbeitslosenquote: 4,3 Prozent. Die niedrigste Arbeitslosenquote im Saarland verzeichnete der Kreis St. Wendel mit 3,4 Prozent. Die weiteren Kreise: Merzig-Wadern: 4,4 Prozent, Saarpfalz-Kreis: 4,7 Prozent, Saarlouis: 4,9 Prozent, Neunkirchen: 6,9 Prozent, Regionalverband: 9,2 Prozent.

Die Unterbeschäftigung lag im Landkreis Merzig-Wadern im August mit 3314 Personen um 1,9 Prozent unter dem Vorjahresniveau. Der Anteil der Arbeitslosen an der Unterbeschäftigung betrug 73,8 Prozent. In der Unterbeschäftigung werden zusätzlich zu den registrierten Arbeitslosen auch die Personen abgebildet, die nicht als arbeitslos gelten, weil sie Teilnehmer an einer Maßnahme der Arbeitsmarktpolitik oder in einem arbeitsmarktbedingten Sonderstatus sind.