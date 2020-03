Merzig-Wadern Seit 40 Jahren bietet der Naturpark Saar-Hunsrück Lebensraum für bedrohte Arten und schützt Flora, Fauna und Landschaft.

Landschaftsschutz, Naturgenuss und Tourismus gehen im Naturpark Saar-Hunsrück Hand in Hand – und das bereits seit vier Jahrzehnten. Um die Vielfalt der heimischen Natur- und Kulturlandschaften zu erhalten und diese gleichzeitig als Erholungsraum für den Menschen zu öffnen und zu gestalten, gründeten engagierte Lokalpolitiker 1978 in Rheinland-Pfalz und 1980 im Saarland je einen Trägerverein. Es war der Grundstein für die Ausweisung des länderverbindenden Großschutzgebiets für Mensch und Natur im Jahr 1980. Die Trägervereine fusionierten im Jahr 2004.

In diesem Jahr steht dem Naturpark mit seinem 40. Geburtstag nun ein besonderes Jubiläum ins Haus. Der Naturpark selbst beschreibt die vier Dekaden als „erfolgreich und ereignisreich“. Die engagierten Naturpark-Kommunen und fördernde Mitglieder hätten gemeinsam mit vielen Partnern für Mensch und Natur wegweisende und innovative Projekte umgesetzt. Dies sei vor allem in den Bereichen Naturschutz und Landschaftspflege, Erholung und nachhaltiger Tourismus, Bildung für nachhaltige Entwicklung und nachhaltige Regionalentwicklung geschehen.

Der Naturpark Saar-Hunsrück umfasst eine Fläche von 2,055 Quadratkilometer; davon 45 Prozent in Rheinland-Pfalz und 55 Prozent im Saarland. Seit 2005 wurde er wiederholt als Qualitätsnaturpark zertifiziert und ist bundesweit an der Spitze. 57 Prozent seiner Fläche sind als Hotspot-Gebiet der biologischen Vielfalt in Deutschland und seit 2015 davon rund fünf Prozent als Nationalpark ausgewiesen. Rund 346000 Menschen leben laut Angaben des Naturparks in dem Gebiet.