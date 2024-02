Ärger um Mittagessen-Pauschale Neue Satzung sorgt für neue Hürden für die Kindertagespflege

Das höre sich zunächst viel an, jedoch müssten davon unter anderem Sachleistungen bezahlt werden. Wie viel am Ende übrig bleibt, sei eine „individuelle Rechnung“, so die stellvertretende Landesverbands-Vorsitzende. Die beiden Tagesmütter erklären es so: Pro Stunde könne man mit 1,85 Euro an eingerechneten Sachleistungen rechnen, übrig bleiben dann 4,15 Euro (bei einem Satz von 6,00 Euro) die Stunde. Zu den Sachleistungen zählen Arbeitsmaterial, Ausflüge und Eintritte, Pflege- und Hygieneartikel (außer Windeln), Frühstück, Versicherungen und Steuern.