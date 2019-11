Verbraucherzentrale : Online gibt es Tipps zum Energiesparen

Merzig-Wadern Verbraucherzentrale startet am heutigen Dienstag den Vortrag „kleine Tipps mit großer Wirkung“.

Im Mittelpunkt des Vortrags steht die Frage, welche kurzfristigen Maßnahmen man ergreifen kann, um in der kommenden Heizperiode keine unnötige Energie zu verschwenden. „Die einzelnen Räume in der Wohnung sollten bedarfsgerecht geheizt werden, das bedeutet, dass Schlafzimmer in der Regel eine viel geringere Temperatur brauchen als Wohnzimmer. Die Türen zu den geringer beheizten Räumen sind zu schließen“, heißt es in der Pressemitteilung weiter.