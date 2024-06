Aktuelle Zahlen Volkszählung im Kreis Merzig-Wadern bringt überraschende Erkenntnisse

Alle Kommunen im Landkreis Merzig-Wadern haben offenbar mehr Einwohner, als zuletzt angenommen wurde. Dies geht aus den Zahlen der bundesweiten Volkszählung 2022 hervor, die heute durch das Statistische Landesamt bekannt gegeben wurden und die unserer Redaktion vorliegen. Demnach gibt es in jeder der sieben Kreiskommunen mehr Einwohner, als dies in den Basiswerten der so genannten Bevölkerungsfortschreibung zum 30. Juni 2022 hinterlegt war. Diese hatten sich auf den letzten Zensus gestützt, der im Jahr 2011 stattgefunden hatte. Seither sind die mutmaßlichen Einwohnerzahlen in allen Kommunen in Deutschland im Zuge einer so genannten Bevölkerungsfortschreibung zwar statistisch hochgerechnet, aber nicht mehr so systematisch erfasst worden wie bei einer „großen“ Volkszählung (Makro-Zensus).