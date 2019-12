Beratung für Kitas in Merzig-Wadern : Zwei Landkreise arbeiten bei Kitas zusammen

Beratung für Kitas in Merzig-Wadern

Der Geschäftsführer der Kinderland gGmbH Ralf Weber (links), Landrätin Daniela Schlegel-Friedrich und Landrat Patrik Lauer (SPD) haben die Vereinbarung über eine neue Beratungsstelle für kommunale Kitas in Merzig-Wadern und Saarlouis unterzeichnet. Foto: Jakob Kulick

Merzig-Wadern/Saarlouis Eine gemeinsame Fachberatungsstelle soll die kommunalen Kitas in den Kreisen Merzig-Wadern und Saarlouis unterstützen.

Die Landkreise Merzig-Wadern und Saarlouis haben eine Zusammenarbeit ihrer kommunalen Kindertagesstätten beschlossen. Dazu wurde eine gemeinsame Fachberatungsstelle bei der „Kinderland im Kreis Saarlouis gGmbH“ eingerichtet. In der vergangenen Woche unterzeichneten die Landrätin des Landkreises Merzig-Wadern Daniela Schlegel-Friedrich sowie der Saarlouiser Landrat Patrik Lauer die entsprechende Vereinbarung.

Das Saarländische Kinderbetreuungs- und Bildungsgesetz (SKBBG) legt fest, wie Betreuungs- und Bildungangebote weiterentwickelt werden sollen. Demnach soll es jeder Kindertagesstätte (Kita) möglich sein, auf eine Fachberatung zurückgreifen zu können. Eine solche Stelle hilft sowohl bei organisatorischen und inhaltlichen als auch bei pädagogischen Fragen. „Für Kommunen ist es schwierig, so etwas alleine zu organisieren. Selbst unser Landkreis ist dafür allein zu klein“, erklärte Schlegel-Friedrich die Entscheidung, mit Saarlouis zusammenzuarbeiten.

Allgemein dienen Fachberatungen auch als Schnittstelle zwischen den Einrichtungen und politischen oder auch wissenschaftlichen Entwicklungen. Sie sollen dabei helfen, neue Impulse an Kitas heranzutragen. Von der neuen Stelle bei der Kinderland gGmbH erhofft man sich darüber hinaus, gemeinsam ein noch größeres Gewicht zu haben, wenn es darum geht, die Interessen der kommunalen Kindertagesstätten gegenüber der Landespolitik zu vertreten.

Vorbild für die neue Stelle sind freie Träger, die viele Kitas betreiben. Schlegel-Friedrich hofft, mit der neuen Fachberatung einen ähnlichen Professionalitätsgrad erreichen zu können. Auch der Saarlouiser Landrat Lauer sieht die kommunalen Einrichtungen in Konkurrenz zu großen freien Trägern. Mit der Kooperation sei es künftig besser möglich, „differenzierte Angebote für eine sich wandelnde Gesellschaft“ anzubieten.

Die ersten Schritte der neuen Stelle werden darin bestehen, zu erfassen, welchen Bedarf die kommunalen Kindertageseinrichtungen in Merzig-Wadern und Saarlouis an einer entsprechenden Fachberatung haben, erklärte Ralf Weber. Insgesamt richtet sich das neue Angebot an bis zu 28 Kitas. Der Geschäftsführer der Kinderland gGmbH ahnt: „Die große Fläche der beiden Landkreise wird eine besondere Herausforderung sein.“