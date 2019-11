HIV-Testwoche im Saarland : Beratungen zu HIV und Hepatitis B und C

Merzig-Wadern Das Gesundheitsamt des Grünen Kreises beteiligt sich an der Testwoche.

Noch bis Freitag, 15. November, läuft die Saarländische Testwoche HIV & Co. Die Beratungsstellen machen auf das Thema HIV und Aids aufmerksam und bieten Testmöglichkeiten an. Das Gesundheitsamt des Kreises beteiligt sich an der Aktion und bietet Beratungs- und Testmöglichkeiten an, konkret auf HIV, Syphilis sowie Hepatitis B und C.