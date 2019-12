Tipps der Feuerwehr im Kreis Merzig-Wadern : Damit Adventskranz und Weihnachtsbaum nicht in Flammen aufgehen

Kerzen können schnell für Brände sorgen. Unser Symbolbild zeigt eine Demonstration der Feuerwehr. Foto: dpa/Soeren Stache

Merzig-Wadern Wenn Kerzen auf dem Adventskranz oder am Tannenbaum brennen, kann es schnell zu einem Feuer kommen. Damit dies möglichst nicht passiert, gibt der Kreisfeuerwehrverband (KFV) Merzig-Wadern einige Tipps.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Zunächst einmal gehören Adventskranz und Weihnachtsbaum nicht in die Nähe von Gardinen, Vorhängen oder anderen brennbaren Materialien. Generell sollten brennende Kerzen nie unbeaufsichtigt gelassen werden, vor allem, wenn kleine Kinder oder Haustiere in der Nähe sind. Wenn das Tannengrün bereits sehr trocken ist, sollten Gestecke und Co. gelegentlich mit einer Blumenspritze befeuchtet werden.

Kerzenhalter sollten nach Worten des KFV aus feuerfestem Material bestehen. Kerzen am Weihnachtsbaum sind immer von oben nach unten anzuzünden und von unten nach oben zu löschen – am Adventskranz geht das Anzünden von hinten nach vorne, das löschen umgekehrt. Der KFV rät, selbstverlöschende Kerzen zu verwenden und heruntergebrannte Kerzen rechtzeitig auszuwechseln. Für den Notfall gehört ein Feuerlöscher, nach Worten des KFV am besten ein Wasserlöscher für die Brandklasse A, oder ein Eier mit Wasser in die Nähe des Baumes.

„Bei Verwendung einer elektrischen Beleuchtung ist darauf zu achten, dass Steckdosen nicht überlastet werden und dass die Lichterkette ein Prüfsiegel trägt, das den VDE-Bestimmungen entspricht“, erklärt der Vorsitzende des Kreisfeuerwehrverbandes, Oberbrandmeister Georg Flesch.

Auch für die Zubereitung des Essens hat der KFV einige Tipps. Brennendes Fett in Pfanne oder Fritteuse darf niemals mit Wasser gelöscht werden. Besser sollte ein Deckel aufgelegt werden, der das Feuer erstickt. Falls etwas passiert, rät der KFV, das Feuer nur zu löschen, wenn dies ohne Eigengefährdung möglich ist. Andernfalls: Tür schließen, Wohnung verlassen und die Feuerwehr über die Nummer 112 alarmieren.