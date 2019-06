Merzig-Wadern : Endlich sauberes Wasser für die Menschen in Tam-Tam

Merzig-Wadern Mit einer Spende hat die Grüne Jugend im Kreis den Verein „ex animo“ unterstützt. Das Geld fließt in ein Brunnen-Projekt in Kamerun.

1600 Euro hat die Grüne Jugend Merzig-Wadern vor kurzem bei Einpackaktionen im Haco-Einkaufscenter in Wadern gesammelt. Rund 20 Unterstützer halfen an zwei Samstagen den Einkäufern dabei, ihre Einkäufe an der Kasse in Tüten und Einkaufswägen zu packen, und baten im Gegenzug um eine Spende. Das Geld wurde an den gemeinnützigen Verein „ex animo“ gespendet und fließt somit in ein Brunnenbauprojekt in Tam-Tam. Dabei handelt es sich um ein Viertel in Kameruns Hauptstadt Yaoundé.