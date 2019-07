Beratungen in Merzig : Wie sparsam ist mein Kühlschrank wirklich?

Beratungen in Merzig

Merzig-Wadern Die Verbraucherzentrale kritisiert die Kennzeichnungs-Skala bei der Energie-Effizienz. Wer Fragen hat, bekommt in Merzig Hilfe.

„Die Energieeffizienz-Kennzeichnung ist nach wie vor unübersichtlich“, kritisiert die Verbraucherzentrale. Wer einen sparsamen Kühlschrank kaufen möchte, bekäme mit der Effizienz-Kennzeichnung keine große Hilfe. Dies liegt laut Verbraucherzentrale vor allem an der Kennzeichnungs-Skala. Da diese von A bis D geht, könnte man meinen, dass ein Gerät, das mit A ausgezeichnet ist, auch sparsam ist. Das ist aber falsch. Augenblicklich ist die schlechteste im Handel erhältliche Kennzeichnung für Haushaltskühlschränke A+. Die beste Kennzeichnung ist A+++ (Tripleplus). „Eine so unübersichtliche Kennzeichnung ist für Verbraucher nicht nachvollziehbar und schlicht nicht logisch“, sagt Cathrin Becker, Energieberaterin der Verbraucherzentrale.

Bei allen Fragen zum effizienten Einsatz von Energie in privaten Haushalten hilft die Energieberatung der Verbraucherzentrale. In Merzig sind Anmeldungen zur Beratung möglich unter Telefon (0 68 61) 54 44 oder Telefon (06 81) 5 00 89 15. Weitere Informationen zur Energieberatung gibt es im Internet:

Neben der optisch auffälligen Kennzeichnung mit der farbigen Skala und den großen Buchstaben gibt das Etikett auch Auskunft über den Stromverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr. Diese Angabe ist aus der Sicht der Energieberater der Verbraucherzentrale ein verlässlicher Hinweis darauf, ob das Gerät im Vergleich zu anderen wenig oder viel Strom verbraucht. So verbraucht eine gute Kühl-Gefrier-Kombination mit 180 Liter Kühlbereich und 15 Liter Gefrierfach 114 kWh im Jahr. Ein Altgerät kann doppelt so viel Strom verbrauchen.