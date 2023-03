Pandemie : Deutlicher Anstieg der Sieben-Tage-Inzidenz

Kreis Merzig-Wadern Die Corona-Zahlen sind zuletzt stark angestiegen.

Am Freitag, 3. März, stellte das Robert-Koch-Institut für den Landkreis Merzig-Wadern eine Sieben-Tage-Inzidenz in Höhe von 427,4 fest. Das ist eine deutliche Steigerung im Vergleich zur Vorwoche, als die Sieben-Tage-Inzidenz lediglich den Wert von 215,6 erreichte. In den vergangenen sieben Tagen gab es 378 neue Infektionen mit dem Coronavirus. Glücklicherweise kam es zu keinem weiteren Todesfall mit einer Corona-Infektion.